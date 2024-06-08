Ландо Норрис: Я доволен третьим местом и поздравляю Рассела с поулом

Ландо Норрис: Я доволен третьим местом и поздравляю Рассела с поуломMcLarenГонщик McLaren Ландо Норрис поздравил Джорджа Рассела с поул-позицией и сказал, что доволен своим третьим местом в квалификации Гран При Канады.
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