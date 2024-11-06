НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Декабристу в ноябре – обязательно: чтобы цветение было обильным и длительным, бутоны не опадали

Декабристу в ноябре – обязательно: чтобы цветение было обильным и длительным, бутоны не опадали

В сентябре-октябре декабристы закладывают бутоны. По-хорошему эти пару месяцев они должны были находиться в весьма прохладных условиях, без яркого освещения (и уж тем более досвечивания), жить без обильных поливов и подкормок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх