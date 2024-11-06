Декабристу в ноябре – обязательно: чтобы цветение было обильным и длительным, бутоны не опадали

В сентябре-октябре декабристы закладывают бутоны. По-хорошему эти пару месяцев они должны были находиться в весьма прохладных условиях, без яркого освещения (и уж тем более досвечивания), жить без обильных поливов и подкормок.
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