Подсчитана оптимальная сумма, которую стоит держать на накопительном счете

На накопительном счете стоит держать сумму в размере расходов на 2-3 месяца — остальные средства лучше разместить на депозитах, заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для Банки.
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