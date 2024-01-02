«Одеяло» для ледников по завету товарища Си

Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий Дмитрий Капустин На фото: вид с воздуха на заснеженные горы в живописной местности ледника Дагу в округе Хэйшуй, Тибетская и Цянская автономная префектура, провинция Сычуань, Китай.
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