«Одеяло» для ледников по завету товарища Си

Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий Дмитрий Капустин На фото: вид с воздуха на заснеженные горы в живописной местности ледника Дагу в округе Хэйшуй, Тибетская и Цянская автономная префектура, провинция Сычуань, Китай.