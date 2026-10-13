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Царьград

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Собянин сообщил о ликвидации уже 60 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации уже 60 беспилотников, летевших на Москву

Противник пытается прорваться к Москве. На подступах к столице ликвидировано 60 БПЛА.Силами ПВО Минобороны отражена атака 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в MAX.

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