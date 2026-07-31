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Тяжело быть детьми «идеальных» родителей: 9 наследников звезд, которых постоянно сравнивают с мамами и папами

Тяжело быть детьми «идеальных» родителей: 9 наследников звезд, которых постоянно сравнивают с мамами и папами

Расти на виду у миллионов людей непросто, но еще сложнее — быть ребенком признанных икон красоты. Когда твои родители — всемирно известные секс-символы, публика автоматически ждет от тебя идеальной голливудской внешности.

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