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Глава МИД Лавров: у России и АСЕАН есть хорошие перспективы в области энергобезопасности

Глава МИД Лавров: у России и АСЕАН есть хорошие перспективы в области энергобезопасности

Хорошие перспективы сотрудничества имеют Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сфере энергетической и продовольственной безопасности.

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