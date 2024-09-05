Пользователи во всем мире потеряли интерес к сайтам знакомств

В мире наблюдается снижение интереса к онлайн-сервисам знакомств. В 2021 году число пользователей, заходивших в такие приложения хотя бы раз в месяц, составляло 154 миллиона человек, а во втором квартале 2024 года этот показатель снизился до 137 миллионов, сообщило издание The Economist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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