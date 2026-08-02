Беда в том ,что и сейчас Узбекия ,Таджикия ,Киргизия по прежнему доят Россию без стыда и совести с позволения российского руководства.

СИ

Сергей Иванютин

Если бы только это скрывали. А еще камуноидная власть скрывала то, что украинские нацики сжигали белорусские деревни, эстонско-латвийско-литовские выблядки расстреливали в концлагерях русских, белорусов и т.д.. И все это для эфемерной дружбы народов, мол зачем на хороших хохлов или прибалтов тень бросать. Что тут скрывать, при СССР жителей среднеазиатских республик называли чурками, прибалтов лабусами и т.д. Итог так называемой друЧбы народов, это оголтелая русофобия и расцветший неонацизм.