В 1991 году в Кремль лёг доклад, который не планировалось рассекречивать никогда. Первый премьер-министр России Иван Силаев передал президенту Ельцину цифры из закрытого фонда, основанного ещё в 1923 году.
Почему СССР 70 лет скрывал, сколько стоило построить Узбекистан
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
СОВЕСТЬ?????? Ты зачем для их словаря написала НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ДЛЯ НИХ слово??????????????
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Беда в том ,что и сейчас Узбекия ,Таджикия ,Киргизия по прежнему доят Россию без стыда и совести с позволения российского руководства.
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1 м.
СИ
Сергей Иванютин
Если бы только это скрывали. А еще камуноидная власть скрывала то, что украинские нацики сжигали белорусские деревни, эстонско-латвийско-литовские выблядки расстреливали в концлагерях русских, белорусов и т.д.. И все это для эфемерной дружбы народов, мол зачем на хороших хохлов или прибалтов тень бросать. Что тут скрывать, при СССР жителей среднеазиатских республик называли чурками, прибалтов лабусами и т.д. Итог так называемой друЧбы народов, это оголтелая русофобия и расцветший неонацизм.
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1 м.
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