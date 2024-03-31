Конгрессмен США Боуман: Нетаньяху – маньяк, которого нужно сместить

Американский конгрессмен Джамаал Боуман заявил, что Израиль проводит политику "коллективного наказания" жителей сектора Газа, по его мнению, большая часть анклава лежит в руинах благодаря "маньяку" премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которого нужно сместить.
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