🇷🇺 В Феодосии супружеская пара годами не оплачивала коммунальные услуги и накопила долгов на сотни тысяч рублей Они считают, что платить за них должно государство.
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🇷🇺 В Феодосии супружеская пара годами не оплачивала коммунальные услуги и накопила долгов на сотни тысяч рублей Они считают, что платить за них должно государство.