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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рохо отказал Месси в переходе в «Интер Майами». Защитник хочет отработать контракт с «Бокой» до конца

Рохо отказал Месси в переходе в «Интер Майами». Защитник хочет отработать контракт с «Бокой» до конца

Форвард уговаривал защитника «Бока Хуниорс» перебраться в клуб МЛС, но 33-летний аргентинец намерен остаться в Буэнос-Айресе до июня 2024 года, до истечения срока контракта, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TyC Sports.

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