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Дмитрий Донсков: «Фавориты Кубка России – все четыре команды»

Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков не считает екатеринбургскую команду главным фаворитом «Финала четырех» Кубка России, который стартует сегодня в Сыктывкаре.

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