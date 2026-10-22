Европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
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