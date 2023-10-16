Многополярный мир, потери ВСУ, расширение НАТО, хоккей. О чем говорил Путин

В интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном 16 октября, президент России Владимир Путин коснулся отношений Москвы и Пекина, мировых процессов, спецоперации на Украине и других важных тем мировой повестки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии