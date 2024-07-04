Адвокаты генерала Попова попросили Бастрыкина возбудить дело о госизмене

А

Александр

В академиях этому не учили. Система берет своё. С неё надо начинать. Для таких как Попов офицерский суд - как для обезьяны качели. Уж если гвардия «шубные холодильники» завела, пора трубить общий сбор, а не пересаживать ворье поближе к другим «кормушкам», из которых по сути и выстроена система. Тут не то что пропавшие триллионы, куда страна делась не найдешь.