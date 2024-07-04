Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц.
Адвокаты генерала Попова попросили Бастрыкина возбудить дело о госизмене
Комментарии
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А
Александр
В академиях этому не учили. Система берет своё. С неё надо начинать. Для таких как Попов офицерский суд - как для обезьяны качели. Уж если гвардия «шубные холодильники» завела, пора трубить общий сбор, а не пересаживать ворье поближе к другим «кормушкам», из которых по сути и выстроена система. Тут не то что пропавшие триллионы, куда страна делась не найдешь.
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Маразм какой-то... тысяча семьсот тонн металлопроката бесследно исчезли - ни документов, ни следов, ни свидетелей, кто видел этот металл, ни соучастников перегрузки/перевозки, ни самих денег или их следов - 130 лямов рублей это даже баксами 15 кг, никого и ничего... залепуха чистейшей воды. Похоже на случай "всё уже украдено до нас", а Попова сделали крайним. Мля, Попову надо премию за такую "виртуозную материально-финансовую махинацию" выписать и взять в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, консультантом.
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17 час.
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