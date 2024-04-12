IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона

Первичное публичное предложение (IPO) акций МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона – по 235 рублей за одну бумагу, – что соответствует капитализации микрофинансовой компании в 23,5 млрд рублей, сообщают «РБК Инвестиции».
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