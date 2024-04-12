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IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона

IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона

Первичное публичное предложение (IPO) акций МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона – по 235 рублей за одну бумагу, – что соответствует капитализации микрофинансовой компании в 23,5 млрд рублей, сообщают «РБК Инвестиции».

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