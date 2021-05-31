Главнокомандующий ВМФ России поздравил североморцев с Днем Северного флота

В поздравительной телеграмме Адмирал Николай Евменов отметил, что моряки-североморцы во все времена выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили образцом воинской доблести.
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