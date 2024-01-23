РЖД потакает котолюбам в ущерб проводникам

https://t.me/russkiy_malchik/1055Добавлю: такие истории подталкивают человека к мысли, что выгоднее и безопаснее быть котом, чем проводником, учителем или врачом, которые всегда виноваты, а клиент с котом всегда прав.
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