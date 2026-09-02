Semafor сообщил о возможном назначении Шона Парнелла в Минобороны США

Шон Парнелл может стать министром Сухопутных войск США после отставки Дэниела Дрисколла. Окончательное решение ещё не принято, но он заручился поддержкой администрации.
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