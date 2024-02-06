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МК: Штурмовики ВС РФ загнали солдат ВСУ в «авдеевские норы»

По данным, опубликованным в украинских социальных сетях, российские военные вошли в город и готовятся перекрыть последнюю дорогу из Авдеевки в Орловку, через которую идет 70% поставок для авдеевского гарнизона.

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