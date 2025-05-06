Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с зарубежными лидерами 9 мая

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что развитие экономических и инвестиционных связей станет одним из центральных вопросов, которые обсудит российская сторона с зарубежными гостями.
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