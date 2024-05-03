Магнитная буря 2 мая может вызвать полярное сияние в Москве

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) стало известно, что в атмосфере Земли произошла третья по силе магнитная буря за год.
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