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Google вновь оштрафовали на 15 млн рублей за несоблюдение российских законов

Google вновь оштрафовали на 15 млн рублей за несоблюдение российских законов

Мировой суд в Москве наложил штраф в размере 15 млн руб. на американскую компанию Google за то, что она не выполнила требование о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

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