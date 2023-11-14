Google вновь оштрафовали на 15 млн рублей за несоблюдение российских законов

Мировой суд в Москве наложил штраф в размере 15 млн руб. на американскую компанию Google за то, что она не выполнила требование о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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