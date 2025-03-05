Вице-президент США Вэнс нашел покупателя на свой дом близ Вашингтона

Стоимость дома с пятью спальнями, который был построен в 1925 году, составляет $1,69 млн. Потенциальный покупатель нашелся всего за пять дней Вице-президент США Джэй Ди (James David) Вэнс нашел потенциального покупателя на свой дом в Александрии (штат Вирджиния, неподалеку от границы столичного округа Колумбия), сообщает Mansion Global.