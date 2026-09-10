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Мировое обозрение

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Дмитриев обвинил FT в попытке сорвать диалог России и США

Дмитриев обвинил FT в попытке сорвать диалог России и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил Financial Times в распространении недостоверных сведений, направленных на срыв диалога между Москвой и Вашингтоном.

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