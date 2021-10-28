Представители портов высоко оценили новые технологии обработки угля против пыления и смерзания в «Сибантраците»

Использование эффективных реагентов минимизирует пыление и смерзаемость на всех этапах — от сортировки до доставки потребителю и окажет положительный экологический эффект С рабочим визитом предприятия Группы «Сибантрацит» в Новосибирской и Кемеровской областях посетили представители Мурманского морского торгового порта и портов Дальнего Востока: «Геомар», «Дальмормонтаж», «Владивостокского морского торгового порта», «Порт Восточные ворота - Приморский завод», «ВаниноТрансУголь».