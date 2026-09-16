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Разные взгляды на воспитание привели к смертельной ссоре двух соседок на Алтае

Разные взгляды на воспитание привели к смертельной ссоре двух соседок на Алтае

Обвиняемая устроила у себя дома застолье и пригласила соседку вместе выпить В Кытмановском районе 39-летняя женщина предстанет перед судом после гибели соседки, которую она ударила ножом во время застолья.

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