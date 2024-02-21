Тед Кравитц объяснил, зачем Red Bull поменяла концепцию машины

Тед Кравитц объяснил, зачем Red Bull поменяла концепцию машиныGetty Images / Red Bull Content PoolКорреспондент британского Sky Sports F1 Тед Кравитц поделился мнением о новой машине Red Bull Racing, которая кардинально отличается от прошлогодней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии