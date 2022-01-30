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Эрдоган уволил главу агентства по статистике за «некорректные» данные по инфляции

Эрдоган уволил главу агентства по статистике за «некорректные» данные по инфляции

АНКАРА (ИА Реалист). 29 января президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу государственного агентства статистики после публикации данных о том, что уровень инфляции в 2021 году достиг 19-летнего максимума в 36,1%, передает телеканал France 24.

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