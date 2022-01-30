Эрдоган уволил главу агентства по статистике за «некорректные» данные по инфляции

АНКАРА (ИА Реалист). 29 января президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу государственного агентства статистики после публикации данных о том, что уровень инфляции в 2021 году достиг 19-летнего максимума в 36,1%, передает телеканал France 24.
АНКАРА (ИА Реалист). 29 января президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу государственного агентства статистики после публикации данных о том, что уровень инфляции в 2021 году достиг 19-летнего максимума в 36,1%, передает телеканал France 24.
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