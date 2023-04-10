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МЧС предупреждает: в Астраханской области на понедельник и вторник ожидается чрезвычайная пожароопасность

МЧС предупреждает: в Астраханской области на понедельник и вторник ожидается чрезвычайная пожароопасность

В зоне риска находятся муниципалитеты центральной части региона. По данным АЦГМС, днем 10 апреля и все сутки 11 апреля по центральным районам Астраханской области (Енотаевский, Красноярский, Хараблинский) ожидается чрезвычайная пожароопасность.

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