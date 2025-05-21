Врач Волков: сидячий образ жизни может обернуться циститом и бесплодием

Малоподвижный образ жизни, или гиподинамия, — неизбежная плата за комфорт XXI века. Доставка еды, онлайн-покупки, личный автомобиль и доступный общественный транспорт позволяют нам почти не тратить энергию в повседневной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии