Капельный полив без затрат

О полезности и эффективности капельного полива написано множество статей, снято немало роликов. Основное преимущество такой системы перед поливом из лейки или шланга в том, что вода подводится непосредственно к корням растения.
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