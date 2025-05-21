В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и реализации табачной и алкогольной продукции

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с представителями Новосибирской таможни и МРУ «Росалкогольтабакконтроль» по Сибирскому Федеральному округу провели ряд оперативных мероприятий на территории Кировского района города.
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