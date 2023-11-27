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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев про 0 ударов в створ ворот «Рубина»: «Когда 9 человек сзади, это не так просто. Моменты были, не хватило класса»

Ташуев про 0 ударов в створ ворот «Рубина»: «Когда 9 человек сзади, это не так просто. Моменты были, не хватило класса»

— У «Факела» нет ударов в створ в матче с «Рубином», чем объясните эту статистику? — Плотная оборона.

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