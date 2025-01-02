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Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о трансферах: «Массовые приобретения – не гарантия результата. Под руку попадало все подряд, молодым перекрыли дорогу к основе»

До дедлайна омичи пополнили состав Никитой Серебряковым, защитниками Райаном Меркли, Егором Воронковым, Евгением Куликом, форвардами Наилем Якуповым, Ильей Каблуковым, Николаем Прохоркиным, Эмилем Галимовым, Майклом Маклаудом, Константином Окуловым и Джованни Фьоре.

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