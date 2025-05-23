В Италии вынесли приговор сооснователю «Право.ру» по делу об организации побега Усса

В Италии по делу о побеге сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста вынесли приговор гражданину России Дмитрию Чиракадзе - сооснователя компании—разработчика справочно-правовой системы «Право.
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