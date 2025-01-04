❗ В Ленинском районе Крыма обнаружили новые пятна мазута Их прибило к побережью села Яковенково. 3 января нефтепродукты на побережье обнаружили местные жители и убрали их вместе с волонтёрами.
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❗ В Ленинском районе Крыма обнаружили новые пятна мазута Их прибило к побережью села Яковенково. 3 января нефтепродукты на побережье обнаружили местные жители и убрали их вместе с волонтёрами.