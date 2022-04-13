Происшествия

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Полицейские в Приморском крае провели антинаркотическую беседу со студентами в рамках Всероссийской акции «Дети России - 2022»

Основная цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании, повышение осведомленности молодёжи о последствиях потребления наркотических средств и ответственность за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, предусмотренная Российским законодательством.

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