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Задержанный ФСБ украинец передал Киеву данные о военном коменданте ЛНР

Задержанный ФСБ украинец передал Киеву данные о военном коменданте ЛНР

Гражданин Украины, задержанный в Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже, передал Киеву данные о месте проживания военного коменданта Кременной.

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