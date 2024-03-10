Четыре человека пострадали при атаке ВСУ с БПЛА на Горловку

Четыре человека пострадали при сбросе Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 10 марта в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
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