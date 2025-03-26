Запах нацизма: в Крыму юноша рисовал фекалиями запрещённую символику

Крымчанин арестован на 10 суток за публичную демонстрацию нацисткой символики. Гражданин РФ, 2006 года рождения, изобразил с помощью фекалий запрещённую нацистскую атрибутику и символику на стене подъезда в многоэтажном доме.
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