Во Владимире возбудили уголовное дело после катания ребенка на багажнике машины

Инцидент произошел еще в декабре минувшего года на стоянке у гипермаркета «Глобус». Как сообщает 15 января Следственное управление СК России по Владимирской области, мать девочки стала фигурантом уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка .