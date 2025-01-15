Во Владимире возбудили уголовное дело после катания ребенка на багажнике машины

Инцидент произошел еще в декабре минувшего года на стоянке у гипермаркета «Глобус». Как сообщает 15 января Следственное управление СК России по Владимирской области, мать девочки стала фигурантом уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка .
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