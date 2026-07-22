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Иван Гущин мәдәни мирас объектлары базасында иң рентабельле предприятиеләрне атады

Мәдәни мирас объектлары базасында иң рентабельле предприятиеләр - кунакханәләр һәм рестораннар. ТР Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин ТР Министрлар Кабинетында узган брифингта шул хакта хәбәр итте.

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