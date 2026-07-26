Крупнейший банк Южной Кореи запускает платежный сервис на базе Kinexys от JPMorgan

Согласно сообщениям многочисленных местных СМИ, южнокорейский банк KB Kookmin Bank в августе запустит платежный сервис на основе блокчейна для импортно-экспортных операций, используя сеть Kinexys от JPMorgan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии