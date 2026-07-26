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Крупнейший банк Южной Кореи запускает платежный сервис на базе Kinexys от JPMorgan

Крупнейший банк Южной Кореи запускает платежный сервис на базе Kinexys от JPMorgan

Согласно сообщениям многочисленных местных СМИ, южнокорейский банк KB Kookmin Bank в августе запустит платежный сервис на основе блокчейна для импортно-экспортных операций, используя сеть Kinexys от JPMorgan.

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