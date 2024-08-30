80 свёртков с наркотиком изъяли у мигранта в Дзержинске

Уроженца ближнего зарубежья полицейские задержали у дома по улице Водозаборной. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, у 23-летнего иностранного гражданина обнаружили 80 свёртков с неизвестным веществом.
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