Фильм «Еж Соник 4» покажут 19 марта 2027 года Каждый новый фильм про Соника прин...

Фильм «Еж Соник 4» покажут 19 марта 2027 годаКаждый новый фильм про Соника приносит Paramount все больше денег — в копилке кинофраншизы свыше миллиарда долларов, — так что компания уже наметила дату премьеры для «Ежа Соника 4».