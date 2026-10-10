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МОСИНФОРМ

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Московские НКО поддерживают семьи участников СВО через творческие проекты

Московские НКО поддерживают семьи участников СВО через творческие проекты

Московские некоммерческие организации помогают участникам специальной военной операции (СВО) и их близким наряду с комплексной городской поддержкой.

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