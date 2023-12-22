«В итоге сорвалось»: как Украина лишилась поставок истребителей

Россия сорвала сделку Украины с другой страной о поставках вооружения. Об этом рассказал украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в интервью местному изданию «Экономическая правда».