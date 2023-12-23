На Украине дерусифицировали еще почти 50 улиц и переулков

В городе Никополе Днепропетровской области Украины дерусифицировали почти 50 улиц и переулков. В городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинской культуры и националистического движения, а также с географическими названиями страны.
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